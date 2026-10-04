Мужчина потерял крупную сумму, поверив в доход от инвестиций

Житель Твери потерял 365 тысяч рублей на заработке в интернете

Сотрудники УМВД России по городу Твери проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, цель которых — установление лиц, причастных к дистанционному мошенничеству. Очередной жертвой виртуальных злоумышленников стал 26-летний житель областного центра, сообщили в пресс-службе МВД Тверской области.

По данным полиции, молодой человек обнаружил в соцсетях объявление о возможности заработка на электронных торговых площадках. Заинтересовавшись предложением, тверичанин действовал строго по полученной инструкции: установил на мобильный телефон специальное приложение и на протяжении полутора месяцев перечислял денежные средства, рассчитывая на получение высокой прибыли.

Когда в приложении отобразился доход от вложений, потерпевший принял решение вывести заработанные средства на свой банковский счёт. Но операция завершилась ошибкой. Неизвестные лица предложили мужчине оплатить разблокировку приложения, но и после внесения дополнительных средств вернуть потраченное и получить выигрыш не удалось. В общей сложности житель Твери лишился 365 тысяч рублей.

После того как мошенники прекратили выходить на связь и удалили переписку, молодой человек осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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