Мужчине предстоит ответить за производство учебных пособий

Махачкалинец предстанет перед судом за подделку учебных пособий

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан в ходе оперативных мероприятий установили факт незаконного изготовления учебных пособий.

Полицейские выявили типографию, арендатор которой наладил выпуск контрафактной печатной продукции с целью ее дальнейшей реализации, в том числе через одну из популярных площадок электронной торговли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

При осмотре помещения стражи порядка обнаружили рабочие тетради по английскому языку и обложки к ним, качество которых не соответствовало установленным стандартам. Права на производство и распространение оригинальной продукции принадлежат другому акционерному обществу.

По оценке правообладателя, сумма причиненного ущерба составила 2 181 670 рублей. В отношении подозреваемого, которым оказался 30-летний житель Махачкалы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ.

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