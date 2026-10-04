Мужчине рассекли челюсть, пока он ждал снятия блокиратора с автомобиля

Неизвестный напал на мужчину с ножом в Атланте и обыскал его карманы

Полиция Атланты разыскивает человека, которого считают причастным к жестокому нападению на мужчину на Мариетта-стрит. Как сообщает Фокс 5 Атланта, правоохранительные органы опубликовали фотографию разыскиваемого и обратились к населению с просьбой помочь установить его личность.

Само нападение произошло еще 27 мая, однако активные поиски одного из предполагаемых участников продолжились спустя несколько месяцев.

По данным полиции, потерпевший находился рядом со своим автомобилем вместе со свидетелем. Они ждали, когда с колеса машины снимут установленный блокиратор.

В этот момент к ним подошли четверо мужчин. Один из них сначала начал разговаривать со свидетелем, однако затем между ним и владельцем автомобиля возник конфликт.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. По версии следствия, во время столкновения нападавший достал предмет, похожий на нож, и нанес мужчине удар в область лица. В результате потерпевший получил глубокую резаную рану в районе правой челюсти.

После этого злоумышленник, как утверждает полиция, обыскал карманы раненого мужчины. После нападения все четверо покинули место происшествия на сером легковом автомобиле.

Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского учреждения. О тяжести его травмы и дальнейшем состоянии полиция подробностей не сообщила.

Как пишет Фокс 5 Атланта, правоохранительные органы рассчитывают установить личность разыскиваемого при помощи опубликованной фотографии. За сведения, которые помогут расследованию, предусмотрено вознаграждение до пяти тысяч долларов.

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