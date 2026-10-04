Три штрафа не заставили осужденного насильника сообщить полиции, где он живёт

Осужденный за изнасилование южнокореец снова попал под суд из-за регистрации

Суд южнокорейского города Ыйджонбу вынес новый приговор мужчине, ранее осужденному за изнасилование. На этот раз причиной стало неоднократное нарушение правил регистрации, установленных для лиц, совершивших сексуальные преступления.

Мужчине назначили два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

В 2015 году его признали виновным в изнасиловании и приговорили к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. После этого он попал под специальные требования, предусматривающие обязательное предоставление государственным органам актуальных персональных данных.

В частности, мужчина должен был своевременно сообщать об изменении места жительства и номера телефона. Однако, как установил суд, фактически он проживал у знакомого, не уведомив об этом уполномоченные органы.

Это было не первое подобное нарушение. За несоблюдение требований регистрации мужчину уже привлекали к ответственности в 2018, 2022 и 2024 годах. Каждый раз ему назначались штрафы.

После очередного возбуждения дела мужчина не явился в суд. В результате его взяли под стражу.

На процессе подсудимый объяснял систематические нарушения жизненными трудностями. Суд учел его позицию, однако обратил внимание на неоднократность подобных проступков после первоначального приговора.

Одновременно при назначении наказания было принято во внимание поведение мужчины после задержания. Суд отметил, что после заключения под стражу он в основном сотрудничал с участниками судебного разбирательства.

В итоге реальное лишение свободы ему не назначили. Двухмесячный срок был определен условно, однако в течение следующего года мужчина будет находиться на испытательном сроке.

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