Мужчину застрелили возле городского парка после давнего конфликта

NL Times: полиция задержала подозреваемого после стрельбы у амстердамского бара

Полиция Амстердама задержала 32-летнего мужчину по делу о смертельной стрельбе возле городского парка. Нападение произошло в ночь на субботу рядом с баром Сан-Паулу на Амстелвенсевег.

Как сообщает NL Times, погибшему было 34 года. Он жил в Амстердаме.

После стрельбы на место прибыли экстренные службы. Медики пытались реанимировать раненого, однако спасти его не удалось.

По оценке полиции, переданной NL Times, нападение было целенаправленным. Следователи считают, что стрелявший намеренно выбрал именно этого мужчину и погибший не был случайной жертвой.

Подозреваемого задержали позднее по месту его жительства. После задержания ему ограничили контакты с внешним миром. Общаться он может только со своим адвокатом.

Как пишет Хет Парол, между задержанным и погибшим существовал давний конфликт. По предварительным данным издания, он мог быть связан с деньгами.

Полиция продолжает расследование и устанавливает точные обстоятельства стрельбы, а также мотив нападения.

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