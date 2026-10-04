Мужчину жестоко избили в центре итальянской Аосты

В Италии мужчина оказался в тяжелом состоянии после ночного нападения

В итальянской Аосте 38-летний мужчина получил тяжелые травмы после ночного нападения в центре города, сообщает ANSA. Инцидент произошел в районе улицы Гуидо Рей.

Скорую помощь вызвал знакомый пострадавшего. Прибывшим медикам и полицейским мужчина не смог объяснить, кто на него напал. Самые серьезные повреждения пришлись на голову. В больнице Умберто Парини ему провели продолжительную сложную операцию, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Пострадавший живет в Аосте около двух лет и переехал в город по работе. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает причастных к нападению. Следователи уже поговорили с людьми, с которыми мужчина проводил вечер, а также изучают записи камер наблюдения.

В ту же ночь в историческом центре Аосты произошла еще одна массовая драка. По данным ANSA, серьезных травм во втором случае никто не получил. Полиция считает эти происшествия отдельными эпизодами.

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