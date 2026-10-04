...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1855

На Чукотке медведь едва не растерзал оленевода

РЕН ТВ: на Чукотке мужчина выжил после нападения медведя

РЕН ТВ: на Чукотке мужчина выжил после нападения медведя
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Оленевод с Чукотки чудом выжил после нападения медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Медведь напал на мужчину в округе Эгвекинот. Предварительно, у него укушенные раны бедра и сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время его планируют доставить в больницу.

До этого медведь пришел на территорию отеля в Красной Поляне в Сочи и начал рыться в мусорном контейнере.

Как ранее писал Telegram-канала Baza, медведи вынуждают жителей Томской области массово покидать свои дома, что приводит к стремительному опустению целых деревень. Хищники все чаще атакуют домашний скот, из-за чего привычные промыслы — охота, рыбалка и сбор лесных даров — становятся для местных жителей опасным занятием.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX  

Подписаться

Автор:
ФК «Сочи» Сочи Томская область

Что еще почитать