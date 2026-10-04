На Красноярском водохранилище пропали мужчина и три девочки

Спасатели ищут мужчину и трех его дочерей на Красноярском водохранилище

Спасатели в Красноярском крае начали поиски 37-летнего мужчины и трех его дочерей, которые перестали выходить на связь после поездки на катере. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

3 октября мужчина вместе с дочерьми отправился на катере в залив Бирюса Красноярского водохранилища. После этого связь с ними прекратилась, а их местонахождение остается неизвестным.

Утром 4 октября на поиски семьи выдвинулись спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Специалисты обследуют акваторию в районе предполагаемого маршрута.

Залив Бирюса расположен примерно в 50 километрах от Красноярска. Поисковая операция продолжается, информация о местонахождении пропавших пока не поступала.

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