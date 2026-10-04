На Сахалине нашли тело мальчика, унесенного волной

Тело мальчика, которого волной смыло с пирса на юге Сахалина, обнаружили участники поисковой операции и доставили на берег — об этом проинформировал областной главк МЧС РФ.

Как рассказали в региональном главке МЧС России, инцидент произошёл во вторник в Холмске: 13‑летний подросток перелез через ограждение в районе Приморского бульвара, и в этот момент волна унесла его с пирса.

В тот же день очевидцы заметили тело ребёнка в воде примерно в 20 метрах от берега, но из‑за штормовых условий извлечь его не получилось. Поиски вели ежедневно.

В сообщении ведомства уточняется, что благодаря скоординированным действиям участников операции тело было найдено в 14:50 по местному времени (06:50 мск) — его обнаружил волонтёр в акватории порта, после чего тело доставили на берег.