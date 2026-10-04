На северо-востоке Украины сообщили о взрыве

В Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харьковской области на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным издания, инцидент произошел в Изюмском районе региона. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

На территории Харьковской области действует воздушная тревога. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Информация о возможных последствиях взрыва и причинах произошедшего не уточняется. Официальных данных о пострадавших или повреждениях на данный момент не поступало.

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