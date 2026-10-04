Налетчики ворвались в квартиру и получили отпор статуэткой Будды по голове

В американской Олимпии (штат Вашингтон) двух человек задержали после насильственного проникновения в квартиру, где им оказали сопротивление находившиеся внутри жильцы. По данным шерифа округа Терстон Дерека Сандерса, нападавшие были вооружены холодным оружием.

Дэниел Бондс и Джошуа Раш рассказали местным журналистам, что утром 2 октября проснулись и обнаружили в своей квартире на Лилли-роуд посторонних мужчин.

Между жильцами и незваными гостями началась драка, в которой участвовали сразу несколько человек. По словам Бондса и Раша, нападавшие имели при себе холодное оружие, однако хозяевам квартиры удалось вступить с ними в борьбу до того, как те смогли им воспользоваться.

Во время потасовки одна из девушек, находившихся в квартире, схватила статуэтку Будды и ударила ею одного из нападавших по голове.

После случившегося Бондс показал журналистам сильно поврежденную фигурку. Он в шутку назвал ее «миротворцем», поскольку именно она, по его словам, помогла остановить одного из налетчиков.

В ходе драки пострадал один из друзей жильцов. По их словам, мужчине нанесли несколько ударов, однако серьезной угрозы для его состояния нет.

После нападения подозреваемые скрылись. Одного из них правоохранители вскоре обнаружили в кустах неподалеку от дома.

Второго мужчину нашли позже возле расположенной рядом автозаправочной станции. На записи с полицейского видеорегистратора, которую обнародовало ведомство шерифа, видно, как подозреваемый пытается уехать от сотрудников на велосипеде.

За ним последовали несколько патрульных автомобилей. В итоге мужчину догнали и задержали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства проникновения в квартиру и мотивы нападавших. Информация о предъявленных задержанным обвинениях и их позиции по делу в имеющихся данных не приводится.

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