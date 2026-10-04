Подозреваемого в изнасиловании с зажигалкой-пистолетом нашли по 300 камерам

Насильник с пистолетом-зажигалкой ворвался к дом и получил ранение в Индии

В индийском Бхубанешваре полиция обнаружила 24-летнего Шридхара Панду, также известного как Сантош, которого подозревают в изнасиловании женщины в ее квартире. При задержании мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщает издание Нью Индиан Экспресс, по версии полиции, Панда попытался ударить одного из сотрудников отверткой. После этого полицейский открыл огонь и ранил подозреваемого.

Мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

По словам комиссара полиции С. Дев Датты Сингха, первоначально подозреваемый якобы проник в квартиру с целью кражи. Обнаружив, что женщина находится дома одна, он, как утверждает следствие, стал угрожать ей предметом, похожим на пистолет, после чего совершил сексуальное насилие.

Позднее выяснилось, что предмет, которым мужчина запугивал потерпевшую, на самом деле был зажигалкой, выполненной в форме огнестрельного оружия. После нападения подозреваемый попытался скрыться и несколько раз менял способ передвижения. По данным полиции, сначала он воспользовался автобусом, затем пересел в моторикшу, а позже передвигался на похищенном мотоцикле.

Для его розыска задействовали около ста сотрудников полиции. Следователи изучили записи более чем с 300 камер наблюдения, чтобы восстановить маршрут предполагаемого преступника и установить его местонахождение.

После обнаружения Панды ситуация, по версии правоохранителей, переросла в попытку нападения на сотрудника полиции. Следствие утверждает, что мужчина был вооружен отверткой и попытался применить ее, после чего получил ранение.

Как сообщает Одисхабарта, формальные процедуры задержания планируется завершить после того, как врачи разрешат это сделать.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства нападения, проверяет маршрут подозреваемого после преступления и выясняет, был ли он ранее знаком с потерпевшей.

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