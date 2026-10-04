«Называла Медведем»: новые детали убийства матери и дочери в Москве

Убийство Елены Церетели и ее дочери поразило не только жестокостью расправы — все, кто знал эту семью, говорят, что потрясены страшной развязкой. По словам знакомых, отношения Елены и задержанного за убийство Теймураза внешне выглядели абсолютно нормальными.

«Он вел себя в доме по-хозяйски, и Елену это вполне устраивало, - вспоминают те, кто был вхож в семью Церетели. - Возможно она видела в нем некоего защитника, того с кем можно прийти в себя после непростых предыдущих отношений».

Друзья семьи отмечают, что развод с ресторатором Мамукой Церетели дался Елене непросто. Бизнесмен отличался жестким нравом, и женщина всерьез опасалась, что супруг после расставания оставит ее без гроша. Впрочем, в итоге стороны смогли прийти к мирному соглашению.

«Елена нуждалась в том, кто смог бы привести ее в чувство после тяжелого развода. Потому вполне логично, что сильный, харизматичный Теймураз ей приглянулся».

Мужчина смог наладить хорошие отношения и с дочерью Елены Дарьей. Та в шутку называла его «медведь».

Фото: СКР

Одной из версий относительно убийства Елены и Дарьей по-прежнему называются финансовые разногласия. У женщин были достаточно серьезные запросы — Елена вела респектабельный образ жизни, ни в чем себе не отказывала. Дочь занималась большим теннисом и училась в Высшей школе экономики. Возможно, именно невозможность Теймураза соответствовать таким запросам (у него были огромные долги) и привела к трагедии.

Напомним, Теймураз был задержан в Воронежской области — его подозревают в убийстве с расчленением своей сожительницы и ее дочери. Трупы погибших были обнаружены в квартире на Жулебинском бульваре и в гараже в Щербинке. Также там был найден склад оружия и боеприпасов.