Неизвестный открыл огонь по группе охотников в Норвегии

Два человека погибли после нападения на группу охотников в Норвегии

Два охотника погибли, еще один человек получил тяжелые ранения в результате стрельбы на юго-востоке Норвегии, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. Инцидент произошел утром 4 октября в окрестностях Халдена, недалеко от шведской границы.

Все трое пострадавших состояли в одной охотничьей группе. Тяжелораненого мужчину доставили в больницу на вертолете. В момент стрельбы в этом районе находились не менее десяти человек.

Подозреваемого задержали. По данным норвежских СМИ, находившиеся поблизости люди сами обезвредили предполагаемого стрелка и удерживали его до приезда полиции. Предварительно установлено, что он не входил в группу охотников.

Причины произошедшего пока неизвестны. Правоохранители выясняют, был ли задержанный знаком с погибшими, проводят экспертизы и опрашивают очевидцев. Власти Халдена создали кризисный штаб для оказания помощи родственникам погибших и другим людям, которых затронула трагедия.

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