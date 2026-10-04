Неизвестный распылил газ и ранил двух подростков в Берлине

В Берлине двое 17-летних подростков пострадали после того, как неизвестный распылил раздражающий газ во время мероприятия, сообщили в полиции немецкой столицы. Инцидент произошел вечером 3 октября в районе Хеллерсдорф.

Около 20:40 девушка вышла на улицу после посещения общественного туалета и почти сразу почувствовала воздействие газа. У нее появилось раздражение глаз и дыхательных путей. Медики оказали ей помощь на месте.

Друг девушки заметил мужчину, которого заподозрил в распылении газа, и последовал за ним в сторону станции метро Cottbusser Platz. Когда подросток попытался заговорить с ним, неизвестный, по данным полиции, распылил газ ему прямо в лицо, после чего ударил по ноге.

Юноша получил раздражение глаз и дыхательных путей, а также травму колена. Ему оказали амбулаторную помощь.

Нападавшему удалось скрыться. Его личность пока не установлена, расследование ведет профильное подразделение берлинской полиции.

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