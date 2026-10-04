Несовершеннолетнему придется ответить за действия мошенников

В Новокузнецке подростка обвиняют в мошенничестве на 3 млн рублей

Следственный отдел по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя.

Подростка обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СК Кузбасса.

По данным следствия, несовершеннолетний вступил в переписку в одном из мессенджеров и согласился за вознаграждение выполнить роль курьера. Согласно договоренности, он должен был забрать у семейной пары денежные средства, которые сообщники потерпевших получили обманным путем, и доставить их в условленное место. Сумма, переданная пострадавшими, превысила 3 млн рублей.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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