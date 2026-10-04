Несовершеннолетний водитель сбил двух детей, один из них погиб

В Хабаровском крае 17-летний водитель сбил двух подростков, один из них погиб

В Ванинском районе Хабаровского края произошло ДТП с трагическими последствиями: 17‑летний водитель сбил двух детей — 13 и 12 лет. Об этом информирует госавтоинспекция региона.

Авария случилась в воскресенье вечером на 29‑м километре трассы «Советская Гавань — Ванино». Юноша, не имевший водительских прав, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате удара машина перевернулась на крышу, а затем, продолжая двигаться по инерции, наехала на двух подростков, которые шли по обочине.

13‑летний мальчик скончался на месте — до прибытия бригады скорой помощи. Второго ребёнка, 12‑летнего мальчика, госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно‑оперативная группа. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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