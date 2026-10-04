Нетаньяху приказал проверить пилотов иностранных авиакомпаний

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести тщательную проверку всех аспектов безопасности гражданской авиации иностранных компаний, выполняющих рейсы в страну. Соответствующее поручение главе Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре дала канцелярия премьера в воскресенье.

Решение принято после инцидента на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. В среду лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии после подачи сигнала бедствия. Выяснилось, что между членами экипажа произошла драка прямо во время полета.

По данным Генпрокуратуры ОАЭ, второй пилот напал на командира воздушного судна с использованием штатного аварийного топора и попытался захватить управление. Пассажиры подтвердили, что один из летчиков ранил коллегу и намеревался устроить катастрофу. Власти Израиля квалифицировали произошедшее как попытку теракта.

Израильские СМИ сообщают, что ЧП вскрыло пробелы в надзоре за безопасностью полетов. Назначение специального инспектора также призвано разрешить межведомственные споры о том, какая структура должна нести ответственность за контроль зарубежных перевозчиков.

Ранее мы писали: Утечка списков: ОАЭ передали Израилю данные пассажиров рейса Flydubai до ЧП

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