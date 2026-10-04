Nissan X‑Trail врезался в Mitsubishi и грузовик, водитель погиб

В Еврейской автономной области в результате дорожной аварии погиб водитель Nissan X‑Trail. Информацию 3 октября передала региональная Госавтоинспекция в МАХ. ДТП случилось на федеральной автодороге в районе села Партизанское Смидовичского района.
Главный итог происшествия — смерть водителя Nissan на месте аварии. По данным Госавтоинспекции, в инциденте участвовали три автомобиля: Nissan X‑Trail, Mitsubishi Outlander и грузовой автомобиль.
По предварительной версии, водитель Nissan неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди Mitsubishi Outlander и допустил столкновение с ним. После удара X‑Trail выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовиком.
Водитель Nissan, 1990 года рождения, погиб на месте. Все три машины получили механические повреждения.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства происшествия.
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