Новый удар по танкеру произошел в Ормузском проливе

Танкер получил повреждения после попадания снаряда в Ормузском проливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о поражении танкера в Ормузском проливе. В результате попадания неизвестного снаряда повреждения получило машинное отделение судна.

«Члены экипажа находятся в безопасности», — говорится в сообщении UKMTO. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Название танкера, порт его приписки и точное место инцидента не раскрываются. Ранее UKMTO сообщал еще о пяти пораженных танкерах в Ормузском проливе за период с 30 сентября по 2 октября.

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