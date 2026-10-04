Обычная ссора на улице закончилась смертельной травмой головы

В американском округе Харрис мужчина скончался после конфликта, произошедшего на улице Уиллис в районе Олдин, недалеко от платной автодороги Харди. По предварительным данным шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, между двумя мужчинами произошла ссора. В какой-то момент один из участников конфликта ударил другого.
После удара потерпевший упал на землю и ударился головой об асфальт. Полученная травма оказалась тяжелой.
Мужчину экстренно доставили в больницу в критическом состоянии. Позже шериф подтвердил, что пострадавший скончался.
Второй участник конфликта не пытался скрыться и остался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства случившегося.
Имена обоих мужчин пока не раскрываются. Также неизвестно, что стало причиной ссоры и были ли ее участники знакомы до произошедшего.
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