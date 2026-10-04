Огонь охватил десятки домиков в кемпинге на берегу озера

Крупный пожар произошел в кемпинге Bella Italia на берегу озера Гарда в итальянском городе Пескьера-дель-Гарда. Огонь охватил около 20 мобильных домов, помощь потребовалась 24 людям, сообщает ANSA.

Возгорание началось рано утром 4 октября. Сигнал поступил незадолго до 06:00, когда в кемпинге находились отдыхающие. По предварительным данным, один пострадавший получил тяжелые травмы, еще семь — травмы средней тяжести, состояние остальных 16 оценивалось как легкое.

Тушение осложняли находившиеся на территории газовые баллоны и автомобили. Во время пожара также был слышен взрыв. К месту направили 20 пожарных на пяти машинах и шесть бригад экстренной медицинской помощи. Причина возгорания пока не установлена.

Еще до приезда экстренных служб к тушению подключились четверо пожарных из немецкого Дитценбаха, которые приехали в этот кемпинг на отдых. Заметив пожар, они сразу начали помогать бороться с огнем и продолжили работу вместе с итальянскими спасателями после их прибытия. Всего медицинская помощь потребовалась 24 людям.

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