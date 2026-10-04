Около 22 тысяч жителей региона Украины временно остались без электричества

Взрыв на энергообъекте привёл к отключению электричества в Полтавской области

В Полтавской области около 22 тысяч абонентов временно остались без электричества после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, специалисты компании «Полтаваоблэнерго» уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии.

Когда работы планируют завершить, не уточняется.

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