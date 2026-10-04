...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1699

Около 22 тысяч жителей региона Украины временно остались без электричества

Взрыв на энергообъекте привёл к отключению электричества в Полтавской области

Взрыв на энергообъекте привёл к отключению электричества в Полтавской области
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

В Полтавской области около 22 тысяч абонентов временно остались без электричества после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, специалисты компании «Полтаваоблэнерго» уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии. 

Когда работы планируют завершить, не уточняется.

Читайте также: 

В Киеве начались перебои с электроснабжением.

Минобороны РФ рассказало об ударах беспилотников по судам в Чёрном море.

Подписаться

Автор: