Отец бросился спасать сына и сам сорвался с террасы на свадьбе

Отец и 10-летний сын сорвались с террасы на свадьбе в Италии

В итальянском Вьесте 40-летний мужчина получил тяжелые травмы, пытаясь помочь своему 10-летнему сыну, который упал с террасы во время свадьбы, сообщает ANSA. Оба сорвались с высоты в гостинично-ресторанном комплексе, где проходило торжество.

Инцидент произошел днем 3 октября. По предварительным данным карабинеров, ребенок играл с другими детьми и упал примерно с высоты 4–5 метров. Отец попытался добраться до него, однако тоже сорвался вниз.

Мужчину на вертолете доставили в больницу Casa Sollievo della Sofferenza в Сан-Джованни-Ротондо. Ночью ему сделали сложную операцию. Его состояние остается тяжелым, врачи пока не берутся делать прогнозы.

Мальчика также госпитализировали. У него диагностировали перелом ноги, но его жизни, по данным ANSA, ничего не угрожает.

Карабинеры опечатали место происшествия. Прокуратура Фоджи выясняет обстоятельства случившегося, в том числе проверяет безопасность террасы и возможную ответственность за произошедшее.

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