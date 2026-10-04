Пассажир Flydubai сравнил инцидент на борту с событиями 11 сентября 2001 года

Пассажиры самолета Flydubai, летевшего по маршруту Дубай — Тель-Авив, не сомневались, что резкое снижение самолета свидетельствовало о теракте. Об этом рассказал ИС «Вести» пассажир рейса Натан.

По его словам, инцидент на борту напоминал трагические события 11 сентября 2001 года.

«Когда уже резко пошло, все начали кричать, все начали хвататься, думали, что это… Это и был теракт. Это как второе 11 сентября», — рассказал Натан.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о бедствии и захвате, в воздух были подняты военные истребители, однако спустя некоторое время лайнер благополучно приземлился в Саудовской Аравии. По данным генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейф аш-Шамси, находившийся на борту второй пилот нанес командиру удар авиационным аварийным топором и предпринял попытку теракта, намереваясь намеренно разбить самолет. Как рассказал командир, удар был нанесен в момент, когда он не смотрел на второго пилота, поскольку тот заявил, что отойдет помолиться. Командиру и пассажирам удалось обезвредить нападавшего. После этого пассажиры самостоятельно посадили лайнер и оказали первую помощь раненому командиру. По приземлении злоумышленника задержали, а командира госпитализировали. Вечером того же дня эвакуационный борт доставил пассажиров в Тель-Авив. Расследование инцидента продолжается.

Ранее генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси назвал инцидент, произошедший во время рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив, попыткой теракта.

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