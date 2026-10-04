Пассажиры Flydubai заподозрили экипаж в сговоре с напавшим пилотом

Два пассажира рейса Flydubai рассказали газете New York Post о действиях экипажа после нападения второго пилота на командира воздушного судна. По их словам, некоторые члены экипажа просили пассажиров освободить обезвреженного нападавшего.

Один из пассажиров, помогавший удерживать пилота, рассказал, что члены экипажа призывали не связывать мужчину и утверждали, что пассажиры не должны лишать его жизни. При этом сами очевидцы заявили, что не собирались убивать нападавшего, а лишь пытались предотвратить дальнейшее нападение.

Другой пассажир, сидевший недалеко от кабины пилотов, назвал поведение членов экипажа подозрительным. По его словам, пассажиры попросили их перейти в среднюю часть салона, поскольку опасались возможного сговора с напавшим вторым пилотом. Позже члены экипажа начали помогать людям, раздавая воду и одеяла.

При этом New York Post подчеркнула, что членов экипажа не обвиняли в причастности к нападению. 30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Табуке после того, как второй пилот напал на командира. Оба получили травмы, а власти ОАЭ продолжают расследование произошедшего.

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