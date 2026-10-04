Подозреваемого в секс-нападениях на женщин и девочку выдал жилец приюта

В Нью-Йорке задержали мужчину после серии сексуальных нападений в Бронксе

Полиция Нью-Йорка задержала 32-летнего Скотта Хейнса, которого подозревают в серии сексуальных нападений в Бронксе. По данным правоохранителей, пострадали как минимум пять человек, среди них 13-летняя девочка и 19-летняя девушка.

Как сообщает полиция Нью-Йорка, сразу три предполагаемых нападения произошли вечером в пятницу. Следователи считают, что в нескольких эпизодах действовал один и тот же мужчина.

Один из случаев произошел на Монро-авеню в районе Моррисания. По версии следствия, подозреваемый подошел к 40-летней женщине и схватил ее за ягодицы. После этого он, как утверждают правоохранители, забрал у потерпевшей наушники и один доллар.

Другой эпизод полиция связывает с нападением, произошедшим 28 сентября возле пересечения Вебстер-авеню и Белмонт-стрит. Потерпевшей в этом случае оказалась 13-летняя девочка.

Еще одной предполагаемой жертвой стала 19-летняя девушка. Подробные обстоятельства этого нападения в имеющихся данных не раскрываются.

Установить местонахождение подозреваемого удалось после того, как полицейские начали показывать его фотографию людям в местных приютах. Один из опрошенных узнал мужчину и сообщил, где его можно найти.

После задержания Хейнсу предъявили несколько обвинений, связанных с насильственными прикосновениями, сексуальным нападением и домогательствами.

Следствие на этом не завершено. Полиция допускает, что число потерпевших может оказаться больше, и продолжает проверять другие возможные эпизоды.

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