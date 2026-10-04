Подозреваемого в убийстве ранили после аварии и перестрелки с полицейскими

Разыскиваемый за убийство мужчина открыл огонь по полиции после погони в США

В американском городе Эшберн сотрудники полиции ранили мужчину, которого разыскивали в связи с расследованием убийства. Как сообщает Фокс 5 Атланта со ссылкой на Бюро расследований штата Джорджия, перед стрельбой произошли автомобильная погоня и авария.

Розыск подозреваемого был связан с убийством, совершенным 2 октября в округе Генри. Уже на следующий день правоохранительные органы округа Тернер получили ориентировку с описанием разыскиваемого мужчины и автомобиля, на котором он мог передвигаться.

По данным следствия, машину удалось обнаружить благодаря системе дорожных камер. Около 14 часов 15 минут по местному времени помощник шерифа заметил подходящий под описание внедорожник возле магазина.

Полицейские подошли к автомобилю и потребовали, чтобы водитель вышел. Однако мужчина, как утверждает следствие, отказался выполнять требования и попытался скрыться.

Началось преследование. Во время погони сотрудники правоохранительных органов применили специальный маневр, предназначенный для принудительной остановки преследуемого автомобиля. После этого внедорожник потерял управление и разбился.

По версии Бюро расследований Джорджии, после аварии водитель не сдался. Следователи утверждают, что он высунул оружие из окна автомобиля, направил его в сторону приближавшихся сотрудников и открыл огонь.

Несколько полицейских применили табельное оружие в ответ. Подозреваемый получил несколько ранений.

Мужчину доставили в больницу. Как сообщает Фокс 5 Атланта, позднее его состояние оценивалось как стабильное. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших не было.

Имя задержанного на момент публикации не раскрывалось. Также не сообщались подробности убийства, в связи с которым его первоначально объявили в розыск.

Обстоятельства применения оружия сотрудниками полиции отдельно проверяет Бюро расследований Джорджии.

Читайте также:

Забытый на 38 лет образец ДНК вывел следствие на убийцу Золотого штата

Британский экс-посол приехал в Россию спустя 20 лет и удивился увиденному

В Китае раскрыли, как Путин одной фразой ответил на выпад Эстонии

Россия удивила Китай реакцией на возможную перепродажу Турцией С-400

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX