Подозреваемый в расчленении женщины и убийстве ее дочери дал показания

ТАСС: подозреваемый в двойном убийстве в Жулебино признался в содеянном

Задержанный в Воронежской области по подозрению в двойном убийстве в Жулебино признался в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на допросе мужчина признался в обоих убийствах. Он рассказал следователю, что сначала расправился с 19-летней дочерью в гараже в Новой Москве, а затем убил ее мать.

Убитой оказалась 53-летняя предпринимательница Елена Церетели. При осмотре гаража подозреваемого было обнаружено тело девушки, а также схрон с оружием и боеприпасами.

В квартире на Жулебинском бульваре, где были найдены фрагменты тела женщины, также обнаружили тайник с оружием.

Мотив совершения преступления устанавливается, однако, по предварительным данным, им мог стать бытовой конфликт или ссора.

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения следственных действий.

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