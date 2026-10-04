Подросток направил женщине в лицо горящий аэрозоль после попытки остановить вандалов

Actu17: подросток поджег женщине лицо после замечания на остановке в Марселе

Прокуратура Марселя потребовала заключить под стражу 15-летнего подростка, которого подозревают в нападении на 40-летнюю сотрудницу службы помощи на дому. После изучения обстоятельств дело переквалифицировали и теперь рассматривают не как обычное умышленное насилие, а как преступление с применением акта варварства.

Нападение произошло утром 1 октября возле лицея Кольбер. По данным прокуратуры, женщина находилась на автобусной остановке, когда заметила группу молодых людей. Они, как утверждается, пытались разбить остановочный павильон металлическим ограждением, передает Actu17.

Женщина вмешалась и сделала им замечание. После этого, по словам прокурора Николя Бессона, один из подростков подошел к ней, направил аэрозоль в лицо и поджег распыленную струю при помощи зажигалки.

Происходящее было снято на видео. Именно эта запись, а также материалы городских камер наблюдения помогли следователям установить предполагаемого нападавшего.

Подозреваемого задержали вечером в пятницу. Как сообщает прокуратура, подросток сразу признал, что совершил нападение, и выразил сожаление по поводу случившегося.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Прокуратура настаивает на заключении подростка под стражу на время дальнейшего разбирательства.

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