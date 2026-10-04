Похищенную ночью 10-летнюю девочку нашли спустя 40 часов в лесу

Подозреваемого в похищении ребенка ранили при попытке скрыться в Непале

В непальском округе Рупандехи задержали 27-летнего Ювраджа Тхару, также известного как Бишал. Его подозревают в ночном похищении десятилетней девочки из дома.

По данным полиции, ребенок спал рядом с младшим братом, когда исчез. Пропажу около двух часов ночи обнаружил дедушка девочки.

После сообщения о похищении началась масштабная поисковая операция. К розыску ребенка и предполагаемого похитителя привлекли около 150 сотрудников полиции.

Примерно через 40 часов девочку обнаружили одну в лесистой местности возле Канчхибазара. Как сообщили правоохранители, ребенка удалось спасти невредимым.

Следствие рассматривает версию о том, что девочку похитили с намерением совершить сексуальное насилие. При этом подтвержденных сведений о том, что такое преступление действительно было совершено, в имеющихся материалах нет.

Полиция предполагает, что похититель оставил ребенка в лесу после того, как узнал о развернувшихся поисках и большом количестве задействованных правоохранителей.

Самого подозреваемого обнаружили в рисовом поле. По версии полиции, при попытке задержания мужчина оказал сопротивление, бросал в сотрудников камни и попытался убежать.

Правоохранители применили оружие. После одного выстрела подозреваемый получил ранение ноги.

Тхару задержали и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. После лечения следственные действия с ним должны продолжиться.

Правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства похищения, маршрут передвижения подозреваемого и причины, по которым девочка оказалась в лесу.

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