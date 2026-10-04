Полицейские пришли помочь водителю после ДТП и застрелили его

Мужчина после ДТП направил винтовку на полицейских и погиб на месте в Австралии

В австралийском штате Новый Южный Уэльс расследуют смертельную стрельбу с участием полиции возле населенного пункта Рагби.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило около 14 часов 50 минут по местному времени. Автомобиль врезался в дерево на Коррингл-лейн.

Прибывшие сотрудники обнаружили машину и мужчину на водительском месте. Он выглядел так, будто потерял сознание.

Полицейские подошли к автомобилю и попытались оказать помощь. Однако, по версии ведомства, в этот момент мужчина направил на них винтовку. После этого сотрудники открыли огонь.

Сразу после стрельбы полицейские начали сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Он умер на месте.

Личность погибшего пока официально не установлена. Предположительно, ему было около 45 лет.

Среди сотрудников полиции пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего проверяет специальная группа отдела расследования убийств. Отдельно предусмотрена независимая проверка подразделения профессиональных стандартов.

Читайте также:

Забытый на 38 лет образец ДНК вывел следствие на убийцу Золотого штата

Британский экс-посол приехал в Россию спустя 20 лет и удивился увиденному

В Китае раскрыли, как Путин одной фразой ответил на выпад Эстонии

Россия удивила Китай реакцией на возможную перепродажу Турцией С-400

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX