Полиция ликвидировала лагерь из 3 тысяч мигрантов на пляже Сеуты

Испанская полиция начала ликвидацию крупного стихийного лагеря мигрантов на пляже Трамполи́н в Сеуте, сообщили в МВД Испании. На побережье около двух месяцев жили примерно 3 тысячи человек.

Мигранты размещались в палатках и самодельных укрытиях. Сейчас их перевозят во временные центры, где людей должны зарегистрировать и определить их дальнейший статус. Часть из них впоследствии может вернуться в Марокко.

Лагерь возник после массового перехода границы в конце июля. Тогда, по данным испанских властей, из Марокко в Сеуту за короткое время попали более 72 тысяч человек. Большинство позднее вернулись обратно, однако в анклаве по-прежнему остаются как минимум 10 тысяч мигрантов. При населении Сеуты около 80 тысяч человек это заметно увеличило нагрузку на инфраструктуру и социальные службы.

Ситуация вызвала недовольство части местных жителей. Накануне в городе прошла акция с требованием, чтобы мигранты покинули Сеуту.

Расчистка лагеря началась незадолго до приезда короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции, запланированного на 13–14 октября. Для монарха это станет первым визитом в анклав за 12 лет правления. Сеута при этом остается предметом давнего территориального спора между Испанией и Марокко.