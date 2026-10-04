Потушено открытое горение в ангаре площадью 1000 квадратов

В ангаре в Хабаровском крае потушили открытое горение

В селе Тополево неподалёку от Хабаровска пожарные справились с открытым горением в ангаре — об этом проинформировало ГУ МЧС по региону в канале на платформе «Макс».

Возгорание произошло в ангаре на улице Производственной, где располагалось производство отсевоблоков; площадь пожара составила 1000 кв. м.

Сейчас специалисты продолжают разбирать конструкции и проливать их. Тушение осложняют сразу несколько факторов: из‑за высокой температуры обрушились металлические элементы ангара, склад сильно захламлён, а водоисточники находятся на удалении — в 1 км от места происшествия. Чтобы обеспечить подачу воды, задействовали пожарные автоцистерны.

В ликвидации огня участвуют 23 сотрудника, на месте работают 8 единиц техники — их предоставили МЧС России и краевая противопожарная служба.

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