Появились подробности о состоянии водителя, сбившего насмерть 19-летнего россиянина

Сбивший насмерть 19-летнего курьера в Челябинске водитель Haval был пьян

50-летний водитель автомобиля Haval H6, сбивший насмерть 19-летнего курьера на электровелосипеде в Челябинске, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла днем 3 октября на улице Новороссийской у дома 122. Водитель иномарки сбил 19-летнего курьера, после чего кроссовер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.

От полученных травм юноша скончался на месте до приезда скорой помощи.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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