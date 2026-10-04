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Происшествия 2368

Пожар в дачном товариществе привел к трагедии

СК устанавливает подробности гибели 58-летнего мужчины под Калугой

СК устанавливает подробности гибели 58-летнего мужчины под Калугой

В Калужской области проводится проверка по факту гибели человека на территории садового товарищества.

Инцидент произошёл в деревне Кривское Боровского района, где после ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калужской области.

Следственное управление СК России по Калужской области инициировало процессуальную проверку в связи с произошедшим. Сотрудники ведомства выполнили осмотр места происшествия, а также тела погибшего, изъяли предметы, которые будут направлены на экспертизу, и провели опрос свидетелей.

Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной возникновения пожара. Установление всех обстоятельств случившегося продолжается.

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