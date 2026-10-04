Пожар в Калифорнии охватил почти 300 гектаров

Природный пожар, вспыхнувший в субботу в Калифорнии, распространился на площадь 287 гектаров. Об этом свидетельствуют данные пожарной службы штата.
Возгорание зафиксировали в округе Лос-Анджелес. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной.
Местные власти объявили эвакуацию жителей нескольких близлежащих районов. Населению рекомендовали покинуть территории, оказавшиеся в зоне возможного распространения огня.
По данным New York Post, пожарные ведут борьбу с возгоранием как на земле, так и с воздуха. Специалисты продолжают работы по локализации природного пожара.
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