Пожарные спасли пять человек с крыши здания при пожаре в Москве

Пять человек спасли с кровли здания на северо-западе Москвы, где произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения на месте обнаружили горение стройматериалов. Огонь оперативно ликвидировали», — отметили в ведомстве.
Возгорание произошло по адресу улица Берзарина, дом 37. Никто не пострадал в этом случае.
Ранее пожар вспыхнул в квартире дома на улице Кулакова. Мужчина и женщина спасались от огня. Они выпрыгнули из окна. Погибшую женщину с повреждениями от падения с высоты нашли под окнами здания. Мужчину доставили в больницу.
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы. По факту происшествия началась проверка. Специалисты проведут серьёзную проверку обстоятельств пожара. Они установят источник огня и маршрут его распространения.
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