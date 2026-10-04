Пожилая пассажирка автобуса в Оренбурге попала в больницу после ДТП

В Оренбурге при столкновении легкового автомобиля с автобусом пострадала пожилая пассажирка. Об этом сообщает городская полиция в мессенджере MAX.
ДТП случилось 4 октября на Пролетарской улице.
По предварительным данным, автомобиль Lada Granta под управлением 51-летнего мужчины двигался по второстепенной дороге и не пропустил ехавший слева по главной дороге автобус «Лиаз», за рулем которого находился 55-летний водитель. В результате машины столкнулись.
78-летнюю пассажирку автобуса «Лиаз» госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Приморском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника. По предварительным данным, травмы получили четыре человека, двое из которых были доставлены в больницу.
Также в Хабаровском крае 17-летний водитель сбил двух подростков, один из них погиб.