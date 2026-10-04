Преследующий бывшую возлюбленную россиянин переключился на ее 15-летнюю дочь

В Барнауле мужчина преследует бывшую девушку и переключил внимание на ее дочь

В Барнауле мужчина больше года преследует бывшую девушку, а теперь переключил внимание на ее 15-летнюю дочь. Об этом пишет «112».

По данным издания, после расставания бывший партнер начал караулить россиянку у дома и работы, ежедневно меняя сим-карты и отправляя сообщения с новых номеров.

Акции преследования переросли в порчу имущества: мужчина заливал суперклей в дверные замки, закидывал подъезд яйцами и камнями, а также расклеивал по району фотографии девушки с ее адресом, личными данными и оскорбительными надписями.

Установленный девушкой видеоглазок зафиксировал сталкера у двери в первую же ночь, после чего он начал кидать камни из зоны, невидимой для камеры. Мужчина также пытался снять квартиру в ее доме, но хозяйка жилья отказалась сдавать ему помещение после предупреждения девушки.

Сейчас преследователь пытается выйти на связь с несовершеннолетней дочерью россиянки через сервис 2ГИС, добавляясь к ней под вымышленными именами. Подруге девушки, заступившейся за нее, он отправляет порнографию и устраивает травлю в интернете.

Самой девушке продолжают поступать анонимные звонки и переводы по одной копейке.

Несмотря на неоднократные обращения в полицию и прокуратуру, девушка получает отказы в возбуждении дела со ссылкой на отсутствие состава преступления.

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