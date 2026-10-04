Приговор лидеру Таганской ОПГ изменили после громкого процесса на 200 заседаний

Апелляционный суд смягчил наказание главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, сократив назначенный ему срок лишения свободы на полгода. Теперь он должен провести в заключении 24 года и шесть месяцев вместо ранее назначенных 25 лет.

О решении суда РИА Новости сообщил адвокат Жирноклеева Марк Каверзин. По его словам, защита не считает вопрос исчерпанным и намерена обжаловать приговор дальше в кассационной инстанции.

Адвокат заявил, что, по мнению стороны защиты, при апелляционном рассмотрении не были устранены нарушения, касающиеся сроков давности. Именно на эти обстоятельства защита намерена ссылаться и при дальнейшем обжаловании.

Первоначальный приговор Жирноклееву был вынесен Московским городским судом в середине мая 2025 года на основании вердикта коллегии присяжных. Суд назначил ему 25 лет лишения свободы. Другие фигуранты этого уголовного дела получили сроки от 22 до 25 лет.

Обвинение вменяло Жирноклееву создание организованной преступной группировки, незаконное хранение оружия, убийства и ряд других тяжких преступлений.

Уголовный процесс оказался исключительно продолжительным. Дело рассматривалось в московском суде с лета 2021 года, а только в первой инстанции состоялось более 200 судебных заседаний.

По словам Каверзина, некоторые из других осужденных уже пожаловались на чрезмерную длительность разбирательства. Они требуют компенсировать им финансовые издержки, которые, как утверждается, возникли из-за затянувшегося процесса. Сам Жирноклеев подобную жалобу не подавал.

По данным следствия, преступная группировка была создана Жирноклеевым и его сообщниками не позднее 1991 года. В 2002 и 2003 годах на ее основе сформировалось новое преступное сообщество.

Деятельность группировки удалось пресечь в январе 2019 года после задержания Жирноклеева и нескольких предполагаемых участников ОПГ.

Следствие связывало фигурантов дела с целой серией тяжких преступлений. Им вменяли убийство генерального директора ОАО «Роспищепром» Аслана Усояна, известного в криминальной среде как Дед Хасан, убийство адвоката Натальи Вавилиной и еще четыре убийства.

Кроме того, в материалах дела фигурировали разбойное нападение, вымогательство, похищение предпринимателя в Москве, мошеннические действия, фальсификация доказательств в суде, незаконный оборот оружия, а также изготовление оружия и взрывчатых веществ.

Коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в создании организованной преступной группировки либо участии в ней. Присяжные также пришли к выводу, что именно Жирноклеев руководил группировкой и был причастен к убийствам Натальи Вавилиной и Аслана Усояна.

Все участники группировки были также признаны виновными в незаконном хранении оружия. При этом пятерых фигурантов присяжные сочли заслуживающими снисхождения по этому эпизоду.

После решения апелляционной инстанции срок Жирноклеева уменьшился лишь на шесть месяцев. Защита намерена добиваться дальнейшего пересмотра приговора уже в кассации.

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