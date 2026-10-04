Проверка благополучия жильца закончилась стрельбой по полиции и соседям

Спецназ штурмовал дом в Техасе после стрельбы по полицейским и соседям

В городе Лейк-Уэрт в американском штате Техас полиция задержала 40-летнего Энтони Данензу-младшего после многочасового противостояния у жилого дома. По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь в сторону сотрудников, а несколько пуль попали в соседние дома и автомобили.

Полицейские приехали на Каньон-Трейл около 11 часов 33 минут 3 октября после обращения с просьбой проверить состояние одного из жильцов.

Даненза в этот момент находился во дворе. По версии полиции, заметив сотрудников, он забежал внутрь дома, взял оружие и забаррикадировался.

К месту происшествия стянули дополнительные подразделения, включая спецназ из Форт-Уэрта. Вокруг дома установили периметр безопасности, а жителей соседнего здания эвакуировали.

Переговоры продолжались несколько часов. Как утверждают правоохранители, мужчина периодически выходил из дома, а затем снова возвращался внутрь.

В какой-то момент ситуация резко обострилась. По версии полиции, Даненза начал стрелять в сторону сотрудников. Одна из пуль разбила стекло автомобиля. Еще один выстрел пришелся в окно верхнего этажа соседнего дома. Несмотря на стрельбу, ни полицейские, ни местные жители не пострадали.

Чтобы вывести мужчину из здания, спецназ применил слезоточивый газ. После этого Данензу удалось задержать и взять под стражу.

Ему предъявили обвинения сразу по 13 эпизодам. Девять из них связаны с нападением на сотрудников правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, еще четыре касаются опасного применения оружия.

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