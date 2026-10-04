ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Москве

Еще шесть дронов уничтожили при приближении к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Изначально глава города рассказал о шести сбитых БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, общее число сбитых за это время БПЛА достигло 12.

Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков. Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется.

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