Пьяный мужчина забрался в машину россиянки с неожиданной целью

В Анапе пьяный мужчина заснул в чужой машине, перепутав ее со своей

В Анапе пьяный мужчина залез в чужую машину, чтобы там переночевать, перепутав ее со своей из-за идентичной модели. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Жительница города Оксана, работающая мастером маникюра, рассказала, что случайно оставила свой автомобиль открытым на ночь.

По словам россиянки, около пяти утра неизвестный в состоянии алкогольного опьянения подошел к машине, шатался, а затем дернул за ручку, после чего дверь открылась.

Мужчина заснул в салоне, где также опорожнился в бутылку и на сиденье. Утром Оксана обнаружила незнакомца в своем авто.

На вопрос, как он туда попал, мужчина ответил, что не знает, после чего оскорбил женщину и ушел. Однако спустя время он написал ей и извинился, объяснив, что по иронии судьбы у него оказался точно такой же автомобиль, поэтому ему показалось, что он находится дома.

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