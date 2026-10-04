Пьяный рецидивист угрожал прохожим в российском городе

В Гатчине Ленинградской области задержан 21-летний рецидивист, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом прохожим и 15-летнему подростку.

Инцидент произошел 3 октября у дома 26А по проспекту 25-го Октября.

В полицию поступило сообщение о мужчине с холодным оружием, на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

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