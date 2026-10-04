Пьяный россиянин без прав сел за руль и устроил серьезное ДТП

В Самарской области пьяный водитель без прав отправил 3 пассажиров в больницу

В ночь на субботу, 3 октября, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Авария случилась в 23:30 на 40-м километре автодороги «Кинель — Богатое — Борское». 23-летний мужчина, не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем LADA Vesta.

Двигаясь со стороны Кинеля в направлении Богатого, он нарушил правила расположения на проезжей части, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадали трое пассажиров: подростки 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина. Все они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

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