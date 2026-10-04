Пьяный россиянин устроил ДТП и насмерть сбил женщину на остановке

Житель Самарской области, по вине которого в апреле 2026 года произошло смертельное ДТП, приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал со стороны Тольятти в направлении Самары.

На 11-м километре трассы «Волжский-Курумоч-М-5-Урал» он не предоставил преимущество автомобилю Toyota на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения ВАЗ отбросило на автобусную остановку, где погибла женщина 1972 года рождения.

Сотрудники следственного отдела установили, что виновник мог избежать аварии, но не предпринял должных мер. Подсудимый полностью признал вину.

Волжский районный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет колонии-поселения, лишил его права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев, а также постановил взыскать в пользу семьи погибшей 1 184 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

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