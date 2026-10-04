Пять беспилотников сбили над Тульской областью за ночь

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, дроны были сбиты подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Предварительно, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в регионе также не зафиксировано. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Ситуация находится под контролем региональных властей и экстренных служб. Дополнительных данных о происшествии не приводится.

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