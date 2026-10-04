Регистрация иностранных граждан грозит женщине тюремным сроком до 5 лет

Факт фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан выявлен в посёлке Рамешки Тверской области. Нарушение вскрыто в ходе проверки, проведённой начальником миграционного пункта ОВМ МО МВД России «Бежецкий» совместно с участковыми уполномоченными полиции.

Согласно материалам дела, 39-летняя собственница квартиры на улице Советской за вознаграждение согласилась незаконно оформить троим мигрантам регистрацию. При этом жильё женщина параллельно сдавала реальным квартирантам, тогда как иностранцы лишь значились по этому адресу, даже не зная, где он расположен.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируется статья 322.3 УК РФ, касающаяся фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до 5 лет. До завершения следствия фигурантка остаётся под обязательством о явке.

Одновременно с этим рассматривается вопрос о привлечении самих мигрантов к административной ответственности. Основанием может стать нарушение правил въезда и режима пребывания на территории России.

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