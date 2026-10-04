Ревность чуть не стала причиной трагедии

В Петербурге задержали мужчину, ранившего знакомого ножом после застолья

Сотрудники правоохранительных органов Невского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Основанием для процессуальных действий стало сообщение, поступившее в полицию из медицинского учреждения.

Согласно данным, полученным от медработников, от дома 5 корпуса 1 по 3-му Рабфаковскому переулку в тяжелом состоянии был госпитализирован 29-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану груди.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Северной столицы. По предварительным данным, инцидент произошел накануне днем после совместного распития спиртных напитков. В ходе внезапно возникшего конфликта, причиной которого стала ревность, злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

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